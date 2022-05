Overstekende koe in de lucht gekatapulteerd na stevige botsing met wagen

Dat was flink schrikken voor deze automobilist in Vietnam. Toen de bestuurder op het punt stond om een bromfietser te kruisen, dook plots een koe op die de straat wou oversteken. Een botsing vermijden was niet mogelijk: het dier botste tegen het voertuig, werd in de lucht gekatapulteerd en viel vervolgens tegen de bromfietser. De gevolgen bleken gelukkig niet al te ernstig: de koe was nadien in staat om op te staan en weg te lopen.