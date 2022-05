Alle ingrediënten van een Vlaamse klassieker: Oude Kwaremont-Paterberg nu ook in Marcel Kint Classic

Na de start aan de Broeltorens in Kortrijk moet het peloton op weg naar de aankomst in Zwevegem onder meer over de Tiegemberg, de Nieuwe Kwaremont en de Kluisberg. Ook de opeenvolging Oude Kwaremont-Paterberg – het koningskoppel van de Ronde – staat twee keer op het menu. Een dubbele passage over de Varent en de Beerbosstraat zorgt voor de nodige kasseien.

Lotto-Soudal komt met een sterke ploeg naar Kortrijk met Florian Vermeersch, Victor Campenaerts én Arnaud De Lie. Die laatste is na zes manches ook leider in het overkoepelende klassement van de Exterioo Cycling Cup. Bij Intermarché-Wanty-Gobert is het uitkijken naar Tom Devriendt, de revelatie van Parijs-Roubaix.

Andere interessante namen aan de start: Niki Terpstra, Dries Van Gestel en Niccolo Bonifazio (TotalEnergies), Piet Allegaert en Jelle Wallays (Cofidis), Julien Vermote (Alpecin-Fenix), Rudy Barbier en Jens Debusschere (B&B Hotels-KTM), Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) en Daniel McLay (Team Arkéa Samsic), Boy Van Poppel en Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty)

De Marcel Kint Classic is zondag vanaf 15u15 live te volgen op Sporza (Eén) en op Eurosport.