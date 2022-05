Germain Gigounon, coach van Goffin, ziet dat de donkere dagen voorbij zijn: “David vecht niet meer tegen zichzelf”

In het prachtige stadion Simonne-Mathieu, de plek die hem eerder dit toernooi al gunstig gezind was, probeert David Goffin (31) vanmiddag zijn eerste 1/8ste finale op Roland Garros sinds 2018 te behalen. Zet hij zijn wederopstanding voort?

Donderdag zette Goffin (ATP 48) tegen Frances Tiafoe (ATP 24) alvast een overtuigende prestatie neer. Vandaag wacht Hubert Hurkacz (ATP 13). “Het doet me veel plezier om David te zien knokken”, zegt zijn coach Germain Gigounon (33). “Hij heeft hier al twee spannende viersetters naar zich toegetrokken en vecht niet meer tegen zichzelf, maar tegen zijn tegenstander.”

Seizoensbegin vol twijfels

Goffin kende een seizoenbegin vol twijfels. Waar situeert Gigounon het omslagpunt? “Zelfs toen de resultaten niet zo goed waren – zoals in Indian Wells of Doha – stond hij toch op een meer dan degelijk niveau te tennissen. Toen het gravelseizoen begon, zette hij nog een stap hoger. En volgens mij heeft David ook tegen Hurkacz, die toch geen gravelspecialist is, une belle carte à jouer.” Drie weken geleden op het gravel van Rome verliep de vorige Belgisch-Poolse confrontatie alvast in het voordeel van Goffin.

De Luikenaar heeft ondertussen ook een mental coach, Ugo Blairon, in de arm genomen. “Het helpt hem om de negatieve gedachten te bannen”, aldus zijn coach. “David kende een periode vol twijfels. Hij moest overtuigd worden dat hij nog steeds kon tennissen. Door die kniepijnen twijfelde hij ook aan zijn fysieke conditie, maar naarmate hij meer matchen kon spelen, verdwenen die zorgen. Tegen Rafael Nadal in Madrid bleef hij ook na meer dan drie uur fris, tegen Frances Tiafoe rende hij ook tijdens de laatste punten naar alle kanten. Bij David was het vooral een gebrek aan matchritme dat hem achtervolgde.”(mv)