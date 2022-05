Man met autisme daagt supermarkt voor de rechter omdat hij supermarkt niet binnen mag met zijn kat Chloe

Assistentiekat Chloe zou zomaar geschiedenis kunnen schrijven. Haar baasje, Ian Fenn, daagt supermarktketen Sainsbury’s namelijk voor de rechter omdat hij het niet neemt dat hij Chloe niet mee binnen mag nemen in de winkel in het zuiden van Londen. Fenn heeft autisme en heeft de zwarte kat zodanig getraind dat ze hem op veel vlakken ondersteuning geeft. Chloe bij zich hebben vermijdt dat hij overprikkeld wordt, en daarom vindt hij dat ze bekeken moet worden als een hulphond of een ander hulpmiddel voor iemand met een beperking. “Ze brengt structuur in mijn leven, maakt me ’s ochtends wakker en zegt me wanneer ik moet gaan slapen. Ik heb echt het gevoel dat wij een team zijn.”

Bij dat bezoek aan de supermarkt in maart kreeg Fenn te horen dat hij zijn kat buiten moest blijven. Een assistentiehond zou wel binnen mogen, maar een kat niet. Terwijl tal van ziekenhuizen, winkels en hotels geen probleem zien in Chloe. Daarom daagt hij het bedrijf voor de rechter. “We willen zeker inclusief zijn”, zegt een woordvoerder van Sainsbury’s in The guardian. “Maar veiligheid is onze hoogste prioriteit en we hebben ook hygiënestandaarden waar we aan moeten voldoen. We bekijken met de lokale gezondheidsinstellingen of er een manier is om meneer Fenn te laten langskomen zonder onze waarden in gevaar te brengen.”