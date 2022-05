Hammenaar Tim Celen verovert zilver op EK para-cycling in Oostenrijk

Celen in actie tijdens de wereldbekerwedstrijd in Oostende. — © Gilles Dehérand

Tim Celen en Louis Clincke hebben elk vrijdag op het EK para-cycling in het Oostenrijkse Schwanenstadt de zilveren medaille behaald in hun categorie. De vrouwentandem Griet Hoet-Anneleen Monsieur veroverde het brons. Deze drie medailles brengen het totaal van Paralympic Team Belgium op vier stuks, na de tweede plaats van handbiker Maxime Hordies (H1) donderdag.

De 24-jarige Tim Celen uit Ham was de eerste Belgische renner die van start ging en pakte meteen de zilveren medaille in de categorie T2 (driewieler) na een race tegen de klok van 12,45 kilometer. De Duitse renners Maximilian Jäger en Hans-Peter Durst wonnen respectievelijk goud en zilver. “Ik moet tevreden zijn met dit resultaat want ik heb alles gegeven wat ik had. Een tijdrit liegt nooit, zeker niet met de opeenvolging van klimmetjes op het einde”, reageerde Celen.

Louis Clincke (C4) snelde in zijn wedstrijd van 22,39 kilometer naar het zilver, vijftien seconden achter de Ierse winnaar Ronan Grimes. “Het was een stevig parcours maar ik wist wat mij te wachten stond. Ik had heel de dag een goed gevoel en heb een heel constante tijdrit gereden. Elke week gaat het beter en beter, ik kan enkel maar tevreden zijn met het oog op het wereldkampioenschap deze zomer”, vertelde Clincke.

Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur hielden bij de tandems stand tot het einde en wonnen zo de eerste Belgische bronzen medaille van dit Europese kampioenschap na de Ierse en Britse duo’s. “Het is onze laatste tijdrit ooit en we halen het podium op het Europees kampioenschap. Dat is gewoon super. De twee duo’s voor ons zijn echt beter, dus we zijn zeker tevreden met brons.”

Bij de mannen streden Milan Thomas en Jonas Goeman (piloot) ook om de derde plaats, maar ze kwamen een seconde tekort en moesten genoegen nemen met de vierde plaats.

Het EK Para-cycling vindt plaats in Oostenrijk van 25 tot 29 mei. Dit weekend staat volledig in het teken van de wegritten. De tweewielers en tandems zijn als eerste aan zet op zaterdag, terwijl de driewielers en handbikes het kampioenschap zondag zullen afsluiten. Zes Belgische renners en twee piloten nemen deel aan dit kampioenschap.