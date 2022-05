Foutloze Nicola Philippaerts loodst België naar zilver in landenprijs in Rome

Drie weken na hun overwinning in het Franse La Baule hebben de Belgische springruiters vrijdag met een tweede plaats vrede moeten nemen in de landenprijs in Rome, waar ze vorig jaar wonnen. Philippaerts was de enige ruiter van het Belgische team die geen strafpunten verzamelde.

Nicola Philippaerts (Katanga), Pieter Clemens (Akarad Hero), Jérôme Guéry (Quel Homme) en Gregory Wathelet (Nevados) verzamelden vier strafpunten. Simon Delestre (Jolly Jumper), Pénélope Leprevost (Excalibur), Roger-Yves Bost (Casius Clay) en Kevin Staut (Visconti) konden voor Frankrijk een foutloos rapport voorleggen. Jos Lansink debuteerde als kersvers bondscoach van Nederland met een derde plaats. De Nederlanders eindigden met acht strafpunten.

Het was uitkijken naar het eerste optreden dit seizoen van Nicola Philippaerts en Katanga, de 12-jarige merrie waarmee hij vorig jaar brons won op het EK. Net als toen bleef Philippaerts foutloos over de ganse lijn. Niemand van het Belgische team deed even goed. Bovendien eindigde Philippaerts helemaal bovenaan de individuele ranking van veertig ruiters. Nog zes combinaties bleven twee keer foutloos, maar deden dat beduidend trager dan Philippaerts en Katanga.

Nicola Philippaerts. — © ISOPIX

Zo blijft Katanga bevestigen. “Nu nog de Grote Prijs van zondag, die is ook belangrijk”, was de eerste reactie van Nicola Philippaerts. “Het is een vaststelling dat Katanga heel vaak foutloos springt in de landenprijzen. Ze deed het eerder op het EK, in Sopot en nu in Rome. Enkel in de finale van de landencompetitie in Barcelona liet ze vorig jaar één balk vallen. Ik ben blij dat Katanga haar regelmaat hier weer bevestigde. Jammer dat we niet wonnen, onze paarden verdienden het. We strandden op één balkje van Frankrijk. Zo dicht ligt het bij elkaar in onze sport.”

Philippaerts’ neef Pieter Clemens sprong met Akarad Hero de eerste ronde foutloos en incasseerde in de tweede omloop acht strafpunten. Jérôme Guéry en zijn olympisch bronzen paard Quel Homme noteerden in de eerste ronde vier strafpunten, maar herpakten zich nadien met een foutloze tweede manche. Gregory Wathelet kreeg in de eerste ronde één springfout en gaf vervolgens op om Nevados te sparen voor de tweede ronde, die hij dan ook foutloos aflegde.