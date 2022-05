Eind april begon de strijd om Lyman dat vooral belangrijk is omdat het een spoorwegknooppunt is. — © AFP

Na een aanval die bijna een maand heeft geduurd, zijn Russische troepen erin geslaagd het strategisch belangrijke stadje Lyman te veroveren. Het is een van de belangrijkste overwinningen van de voorbije weken in Oost-Oekraïne. Als Rusland het momentum kan houden, kan de gestage opmars een kantelpunt zijn in de Donbas.