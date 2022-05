Liverpool-coach Klopp houdt druk voor Champions League-finale af: “Real is licht favoriet door ervaring”

Volgens Liverpool-trainer Jürgen Klopp is Real Madrid licht favoriet om zaterdag de Champions League-finale in het Stade de France te winnen. De Duitser belooft wel dat zijn team “moeilijk te bespelen” is als het op zijn best is.

“Je hebt de comebacks van Real gezien, een ploeg die nooit verliest in de finale. Dus ik zou zeggen dat Real de favoriet is, door zijn ervaring”, aldus Klopp. “Maar ik wil dat we op hetzelfde niveau staan, dat we onszelf zijn. En als we op de top van ons kunnen zijn, zijn we heel moeilijk te bespelen. Je moet leren winnen, ik heb het op de harde manier geleerd, ik heb in mijn leven veel finales verloren, maar gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Dit team heeft geleerd, de jongens hebben het de laatste jaren geweldig gedaan”, vervolgde de Duitser.

Nog een belangrijk thema waren eventuele revanchegevoelens voor Mohamed Salah. De Egyptenaar moest in 2018 de verloren finale tegen Real staken na een blessure. “Toen verloren we allemaal die dag”, zei Klopp. “Hij was vroeg in de wedstrijd geblesseerd, dus het is een beetje anders voor hem. Iedereen vindt zijn motivatie waar hij wil, als hij dingen recht wil zetten, prima, maar dat is niet zijn enige motivatie. We hebben zoveel redenen om morgen absoluut alles te geven.”

Tot slot wilde Klopp nog iets kwijt over het nieuwe grasveld, dat maar pas werd heraangelegd voor de finale in het Stade De France: “Iemand vond het blijkbaar een goed idee om het veld een dag voor de wedstrijd te veranderen. Het is een opvallend idee, om eerlijk te zijn, maar zo is het nu eenmaal”, aldus de Duitser. (belga)