Belgisch kampioenschap schapendrijven in Oudsbergen. — © TV Limburg

Oudsbergen

Het Belgisch Kampioenschap schapendrijven is vandaag van start gegaan. Na twee coronajaren kan de editie eindelijk opnieuw doorgaan in Oudsbergen. Vandaag en morgen strijden de deelnemers om een plekje in de finale van zondag. Dan zal ook de selectie bekendgemaakt worden voor het Europees Kampioenschap. De juryleden reisden speciaal van Schotland naar Limburg om de beste kandidaten met hun honden eruit te kiezen.