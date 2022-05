Sander Gillé stoot in gemengd dubbelspel door naar tweede ronde van Roland Garros

Sander Gillé heeft zich vrijdag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het gemengde dubbelspel op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Gillé versloeg in de eerste ronde op het Parijse gravel aan de zijde van de Australische Storm Sanders de Russin Natela Dzalamidze en de Kazach Alexander Bublik in twee snelle sets: 6-1 en 6-3. De partij duurde 45 minuten.

In de volgende ronde wachten de Amerikaanse Desirae Krawczyk en Brit Neal Skupski, die het vierde reekshoofd vormen, of de Japanse Shuko Aoyama en de Monegask Hugo Nys.

Samen met zijn vaste dubbelpartner Joran Vliegen neemt Gillé in de Franse hoofdstad deel aan het mannendubbel, waarin ze in de achtste finales staan. Daarin nemen de Limburgers het op tegen de Braziliaan Rafael Matos en de Spanjaard David Vega Hernandez. Vliegen is ook aan zet in het gemengde dubbelspel, met de Noorse Ulrikke Eikeri, en bereikte daarin de tweede ronde. In de kwartfinales volgt mogelijk een clash met Gillé, als beide Belgen hun duel van de tweede ronde (achtste finales) winnen.