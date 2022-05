Aziatische hoornaar verdringt honingbijen

Limburg

‘‘De Aziatische hoornaars zijn aan een opmars bezig en daarom moet de overheid ingrijpen,’‘ dat vindt Philip Duts voorzitter van de Limburgse Imkersbond. Volgens hem moet de overheid preventieve maatregelen nemen. Er moeten specialisten opgeleid worden om ze op te sporen. De voorbije weken zijn er al enkele Aziatische hoornaars gespot in Limburg, onder meer in Beringen en Leopoldsburg. Volgens Philip Duts moeten we nu ingrijpen, want de kans bestaat dat de Aziatische hoornaars de honingbijen gaan verdringen. Dat gebeurt nu al in het buitenland.