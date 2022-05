Eerste geval van apenpokken vastgesteld in Latijns-Amerika

De apenpokken zijn nu ook in Latijnse-Amerika opgedoken. Bij een man in Argentinië is het virus bevestigd, zo deelde het ministerie van Gezondheid van het Zuid-Amerikaanse land vrijdag mee.

De man uit de regio van Buenos Aires verbleef begin mei in Spanje en kreeg na zijn terugkeer naar Argentinië symptomen als koorts en huiduitslag. Na een onderzoek in een ziekenhuis ging hij in quarantaine. Het is het eerste bevestigde geval van een besmetting met apenpokken in Latijns-Amerika.

In Engeland zijn volgens gezondheidsfunctionarissen zestien nieuwe gevallen van apenpokken vastgesteld. Dat brengt het totaal in het Verenigd Koninkrijk op 106, zei het gezondheidsagentschap UKHSA (UK Health Security Agency).

Ondanks de stijging blijft het risico voor de Britse bevolking volgens UKHSA “laag”, aangezien het virus zich niet gemakkelijk verspreidt.

Vaccins

In de Europese Unie wordt aan een gezamenlijke aankoop van vaccins en medicijnen tegen de apenpokken gewerkt. Een woordvoerster van de Europese Commissie bevestigde vrijdag in Brussel dat met de lidstaten werd overeengekomen dat de nieuwe EU-autoriteit Hera (Health Emergency Preparedness and Response Authority) uit voorzorg zo snel mogelijk medische afweermiddelen moet aanschaffen. De details worden de komende dagen met de lidstaten vastgelegd.

Tegelijk benadrukte de woordvoerster dat inenting tegen apenpokken tot concrete gevallen beperkt zou zijn, aangezien de overdraagbaarheid en het risico van het virus niet te vergelijken zijn met het coronavirus.