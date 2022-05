Rustige dag voor Remco Evenepoel, die toch kritiek uit: “Opgebroken weg in laatste kilometers, dat kan niet”

Remco Evenepoel behield in de vierde etappe van de Ronde van Noorwegen, een sprint gewonnen door Marco Haller, probleemloos zijn voorsprong van 46 seconden in het algemeen klassement. Op het slotklimmetje schoof hij even naar voor, maar dat deed hij in functie van ploegmakker Ethan Vernon, die uiteindelijk tweede werd na een spurt met ellebogenwerk.

Het leek alsof Remco Evenepoel met de punten voor de bergtrui in zijn hoofd zat toen hij op zes kilometer van de streep op het slotklimmetje naar voor schoof. “Ik had niet de bedoeling om punten te pakken”, reageerde Evenepoel. “Ik wilde het peloton controleren in functie van onze sprinter. Ik probeerde het tempo te drukken om hem wat ademruimte te geven, wat gelukt is.”

Evenepoel kende geen problemen in de lange etappe, maar was niet te spreken over een stuk openliggende, onverharde weg in volle finale. “Schandalig dat er nog een stuk weg volledig openlag in de laatste kilometers. Het is echt niet oké om daar honderd meter gravel te hebben. De voorbije dagen hebben we hier over topwegen gereden, maar dit was gevaarlijk. Zeker omdat het een strook was die afliep met de wind in de rug. Hopelijk trekt de organisatie hier lessen uit. Voor de rest was het een mooie dag. Ik ben niet in de problemen gekomen.”