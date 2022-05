Zonhoven

Sterrenrestaurant Innesto vindt u voortaan terug in Zonhoven, niet meer in Houthalen. Chef-kok Koen Verjans en zijn echtgenote Sofie hadden net voor corona beslist om hun droom verder uit te bouwen in een nieuwe omgeving. Tot voor kort was Innesto onderdeel van de Barrier in Houthalen, maar met de verhuis schrijft het koppel dus een volledig nieuw hoofdstuk waarbij ze toch andere accenten willen leggen.