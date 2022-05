“Gure noordwestenwind en frisse maxima”

Vandaag komt er in de loop van de dag opnieuw een gure noordwestenwind te staan. Tijdens de eerste uren van de dag is daar nog niet veel van te merken maar tegen de middag zal de gemiddelde windsterkte oplopen naar 3 tot 4 Beaufort. Dat komt overeen met ongeveer 20 à 25 km/u. Daardoor kunnen de frisse maxima rond 18°C nog wat killer aanvoelen.

Vanochtend zijn de opklaringen breed maar in de loop van de voormiddag zullen er stapelwolken ontstaan. Het grootste deel van de dag zal droog verlopen maar vooral tussen 10 en 14 uur kunnen er een aantal losse buien over onze provincie schuiven. Deze buien trekken echter snel voorbij want ter hoogte van de buienwolken staat er nog wat meer wind dan hier beneden. Van tijd tot tijd blijft er ook ruimte voor de zon.

Rond 20 uur is het nog hooguit een graad of 14 en tegen middernacht zal de temperatuur al beneden 10°C zijn gezakt. We krijgen dan ook een best frisse nacht naar zondag. Het wordt namelijk helder en de wind valt nagenoeg volledig weg. Daardoor kunnen we minima tussen amper +4 en +6°C verwachten.

