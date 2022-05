GIRO 2022. ETAPPE 20 (Belluno-Marmolada): Alles of niets voor Hindley en Landa in loodzware laatste bergetappe, krijgen we net voor de slotdag een nieuwe roze trui?

De 105de Giro nadert zijn ontknoping. Zondag is er de afsluitende tijdrit in Verona, zaterdag moet er nog een laatste keer monsterlijk geklommen worden in de twintigste etappe. Die telt 4.500 hoogtemeters, passeert het hoogste punt van deze Giro en eindigt op de verraderlijke Passo Fedaia. Dé (laatste) kans voor Hindley en Landa om het roze te veroveren, houdt Carapaz stand?

Start: om 12.15 uur in Belluno

Aankomst: omstreeks 17.15 uur in Marmolada

Afstand: 168 km (neutralisatie van 4,1 km)

Het parcours

Op de voorlaatste dag van de Giro wordt het een laatste keer klimmen voor het peloton. Na de start in Belluno heeft u een dik uur de tijd om een goede kop koffie te halen, want de eerste zestig kilometer zullen de renners zich opwarmen voor de drie loodzware bergen die volgen. De eerste is een heel lange, de Passo San Pellegrino (18,5 km aan 6,2% gemiddeld), maar die gaat eerder op en af.

De renners krijgen vervolgens een lange afdaling onder de wielen, om dan aan de aanloop richting de Passo Pordoi te beginnen. Die stijgt voor 11,8 kilometer lang aan 6,8% gemiddeld en is met 2239 meter het hoogste punt van deze Giro.

Het zwaartepunt van deze vijfsterrenrit ligt op de moordende slotklim, de laatste aankomst bergop van deze Giro. De Passo Fedaia, eerste categorie, is veertien kilometer lang en stijgt gemiddeld aan 7,6%. De eerste acht kilometer zijn nog te doen, maar vanaf Maglia Ciapela ontploft het. De laatste zes kilometer zijn verschrikkelijk steil: 12% gemiddeld met pieken tot 18%.

De favorieten

Misschien dat de vluchters nog iets proberen, maar het moet simpelweg een duel worden tussen de ‘Grote Drie’: roze trui Carapaz, Hindley en Landa. Dat staat in de sterren geschreven. De afsluitende tijdrit zondag lijkt net te kort te zijn om een groot verschil te maken en Hindley en zeker Landa staan nu niet te boek als specialisten tegen de klok. Zij moeten dus wel iets proberen zaterdag als ze nog een kans willen maken om in Verona in het roze te staan. Voor Carapaz is het zaak om te volgen en zijn leidersplaats te verdedigen, maar als hij helemaal zeker wil zijn voor de tijdrit maakt hij het verschil van drie seconden op Hindley best wat groter. Je weet maar nooit wat er zondag nog gebeurt. Landa moet het grootste verschil goedmaken (1:05), maar heeft er wel de ploeg voor om iets te proberen zaterdag. Kan de Spanjaard met een beslissende aanval een putsch plegen en toch nog met het roze gaan lopen? Voor hem, en ook voor Hindley, is het alles of niets zaterdag.

Dit zijn de sleutelmomenten

De allerlaatste aankomst bergop van deze Giro, de Passo Fedaia. Die is veertien kilometer lang, maar op de laatste zes kilometer kan de boel helemaal ontploffen. Dat tweede deel van de slotklim gaat op bepaalde stukken loodrecht omhoog aan 18%, een echte muur. Hier moeten Hindley en Landa hun ultieme aanval plaatsen willen ze Carapaz uit het roze rijden, al zal de Ecuadoriaan zijn vel duur verkopen. Tot nu toe pareerde hij alles wat hem bedreigde. We kunnen al niet wachten tot zaterdagmiddag.

Dit moet u nog weten

Met de Passo Pordoi, de top ligt op 2239 meter hoogte, bereiken we zaterdag het dak van de 105de Ronde van Italië. De bergpas is daarom de Cima Coppi van deze Giro, het hoogste punt van de Italiaanse wielerronde, vernoemd naar de Italiaan Fausto Coppi. Hij won vijf keer het eindklassement en drie keer het bergklassement van de Giro, de absolute bergkoning van de Giro dus. Voor de renner die als eerste bovenkomt op de Passo Pordoi, wacht er een aangename beloning. Er zijn niet alleen vijftig (!) bergpunten mee te graaien, hij krijgt ook de titel van Cima Coppi van deze Giro en gaat met een mooie geldprijs naar huis.