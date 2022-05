Expert over de ‘superwapens’ die VS gaat leveren: “Zo doen ze de Russen echt pijn”

Als de VS woord houdt dan beschikt Oekraïne straks over ‘superwapens’ waarmee het vanop grote afstand de Russische grensregio kan aanvallen met zwaar geschut, maar ook grote troepenbewegingen kan stuiten omdat ze een ware vuurzee creëren. Het Kremlin reageerde al woedend en spreekt van een ‘grote stap richting onacceptabele escalatie”. Hoeveel van die raketwerpers worden geleverd en wanneer is nog niet duidelijk.