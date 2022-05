De Grote Prijs van Monaco, dat is 3,3 kilometer zwart asfalt maar ook 33 kilometer rode loper. Monte Carlo is dé plaats om te zien en gezien te worden, en dat weten ook de WAG’s, de steun en toeverlaat van de rijders. De meesten zijn er zondag bij als hun man of lief naar zijn werk vertrekt. Maak kennis met de vrouwen van de F1-piloten.