Zo ziet première van nieuwste ABBA-show met zingende hologrammen eruit

Woensdagavond ging ‘ABBA Voyage’, de nieuwste show van de wereldberoemde band ABBA in première. Opmerkelijk: niet de zangers zelf, maar hologrammen van de bandleden stelen de show op het podium. De avatars katapulteren de fans terug richting de gloriejaren van de band uit de jaren zeventig, met hits als ‘Dancing Queen’ , ‘Mamma mia’ en ‘Waterloo’. De concertreeks zal nog een jaar lang te zien zijn in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen.