Marco Haller (BORA Hansgrohe) heeft verrassend de vierde etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen, over 233,5 km van Hovden naar Kristiansand. Na een chaotische sprint, waarin er ellebogen werden gebruikt, vloerde hij Ethan Vernon en Alexander Kristoff. Remco Evenepoel behoudt zijn riante voorsprong in het algemeen klassement. Zondag zit de Ronde van Noorwegen erop.

De laatste zeges van de 31-jarige Marco Haller dateren van 2015. Toen won hij het eindklassement in de Tour des Fjords, eveneens in Noorwegen en werd hij Oostenrijks kampioen op de weg. “Het is hier blijkbaar goede grond voor mij”, zei hij. “Ik vond het een zeer gevaarlijke finale. Ik weet niet waarom er nog een onverharde strook was in de laatste drie kilometer. Het was eigenlijk te gevaarlijk om hier te koersen, maar gelukkig was het peloton daar op een lint getrokken. Ide Schelling hield me uit de problemen. Hij heeft een belangrijk aandeel in mijn zege. Er zijn hier snellere renners dan mij, dus hebben we gegokt. Hij kwam naast mij rijden en zei dat we niet zouden bewegen tot op twee kilometer van de streep. Bij de vorige passages had ik gezien dat er steeds een opening kwam op rechts en dat was ook nu het geval. Ik ben niet meer van de jongste, maar ben blij dat ik heb getoond dat ik het nog kan. De ploeg heeft veel pech gehad in het voorjaar, maar het management van BORA-Hansgrohe is rustig gebleven. Ik ben blij dat ik hen heb kunnen bedanken met deze zege.”

Het was een lange etappe met twee lokale ronden in Kristiansand. De vlucht van de dag vormde zich al in de eerste vijftien kilometer. Frederik Muff, André Drege, Lucas Eriksson, Joel Nicolau, Shane Archbold en onze landgenoot Kamiel Bonneu van Sport Vlaanderen - Baloise kozen het hazenpad, maar werden eigenlijk de hele dag binnen schot gehouden door het peloton.

Op het lokale circuit, met nog dertien kilometer te gaan, werden de koplopers gegrepen, op eentje na: Kamiel Bonneu, die nog twee kilometer langer tegenspartelde, maar onder impuls van Quick-Step Alpha Vinyl werd gegrepen.

Op het klimmetje op 6 kilometer van de streep maakte Uno-X het de sprintersploegen nog wat lastig door flink tempo te maken. Remco Evenepoel schoof naar voor om punten te pakken voor de bergtrui.

Nathan Van Hooydonck probeerde het nog met een late uitval, maar uiteindelijk kregen we een sprint.