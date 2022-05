Winst voor Benjamin Thomas in Boucles de la Mayenne

Benjamin Thomas neemt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Jason Tesson, die donderdag de openingsrit won. De tweede etappe in de Franse rittenkoers ging over glooiende wegen en nadat de kopgroep van de dag, een groep van vier met onze landgenoot Gilles De Wilde, werd ingerekend, volgde een aantrekkelijke finale met tal van aanvallen op het lokale circuit. Onder meer Greg Van Avermaet roerde zich in de slotfase. Op 20 kilometer van de finish reed hij weg met een groep van vijftien. Het draaide niet echt rond vooraan en dat zorgde voor nieuwe aanvallen. Uiteindelijk wisten Alex Aranburu, Benjamin Thomas, Marco Tizza en Finn Fisher-Black te ontsnappen. Benoît Cosnefroy maakte nog de oversteek met Julien Simon. Met zes doken ze de laatste kilometer in en op de hellende finish was Thomas de snelste. Voor de 26-jarige Fransman is het zijn derde zege van het seizoen, eerder won hij een etappe en pakte hij de eindwinst in de Ster van Bessèges (2.1).(belga)