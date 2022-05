Niks gevonden in urine van tienermeisjes die onwel werden op We R Young

Er zijn geen vreemde stoffen gevonden in de urinestalen van vier tienermeisjes die onwel werden op We R Young door mogelijke needle spiking. “Ze zijn negatief voor een 200-tal stoffen waarop we hen hebben gecontroleerd, maar dat betekent niet dat ze niet geprikt zijn”, zegt Jos Vandekerkhof van Jessa.

De vier meisjes waren woensdagavond onwel geworden op het tienerfestival We R Young in Hasselt terwijl er meldingen van needle spiking de ronde deden, en werden naar het Jessa Ziekenhuis gebracht. Daar werd een urineonderzoek gedaan. Donderdag waren de eerste resultaten al negatief. En ook uit de tweede test blijkt vrijdag dat er geen vreemde stoffen in de urinestalen van de meisjes gevonden zijn.

“We hebben gecontroleerd op een 200-tal stoffen, waaronder bijvoorbeeld ketamine en fentanyl”, zegt Jos Vandekerkhof, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis. “Die stoffen hebben we niet teruggevonden. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de kinderen en hun ouders.” De meisjes zijn sinds donderdag weer thuis.

Prikje zonder naald?

Dat de urinetest negatief is, betekent volgens Vandekerkhof niet dat er daarom geen sprake is van needle spiking. “Je kan ook geprikt worden met een naald zonder dat er stoffen worden toegediend. Maar een angstreactie na een prikje moet je ook serieus nemen natuurlijk. Bij een van de vier meisjes hebben we een klein wondje gevonden op de arm, net op de plaats waar ze een prik had gevoeld.”

“We hebben niet getest op bijvoorbeeld eventuele designer drugs, waarvan we de samenstellingen niet kennen. De kans lijkt mij klein dat die zijn toegediend, maar je kan niks uitsluiten. Het bloedonderzoek zal hierover duidelijkheid brengen.” Het parket Limburg laat de bloedstalen van in totaal vijf meisjes onderzoeken. Binnen enkele dagen wordt een resultaat verwacht. siol