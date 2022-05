U betaalt contactloos, leest uw krant in een app of meet uw hartslag met uw smartwatch. Onze samenleving digitaliseert razendsnel. “Elke sector schreeuwt om hoogopgeleide professionals die deze transitie in goede banen kunnen leiden. Systeemdenkers met sterke IT-skills die de digitale maatschappij mee helpen aandrijven”, zegt opleidingshoofd professor dr. Ronald Thoelen.