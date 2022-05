Cantus Vocum Genk reist doorheen Bourgondië

Tijdens de lange heenreis werd er een tussenstop gehouden om de abdij van Fontenay te bezoeken. Een voormalige cisterciëncerabdij in Bourgongne-Franche-Compté. Na de installatie in het hotel van Beaune werd er nog gezellig bij elkaar gezeten.De volgende dag werd het koor ontvangen door een plaatselijk koor in Seurre waar, na een stadsrondleiding, een concert georganiseerd werd in de Sint-Martinuskerk. Deze dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn met de twee koren.Op de derde dag van deze rondrit bezocht het koor de stad Autun en werd een bezoek gebracht aan Hotel Dieu in Beaune.Natuurlijk mocht de mooie stad Dijon, de hoofdstad van de Hertogen van Bourgondië, niet ontbreken in het programma. Hier konden de koorleden op eigen houtje, met behulp van de Uilenwandeling, de prachtige gebouwen en kunstwerken van deze prachtige ontdekken.Na een wijndegustatie in een plaatselijke cave werd de avond zingend afgesloten in het hotel, kundig begeleid door de meereizende gastpianist Willy Appermont.De terugreis had de Abdij van Vezelay nog in petto en zonder zorgen bereikte de groep, dankzij de kundige chauffeur, de vertrekplaats aan de Flèèketaer op Bret-Gelieren.