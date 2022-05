Als sportvrouw extreem gesloten en zenuwachtig, maar tegenwoordig een joviale en goedlachse vrouw. Dat is Blanka Vlašić (38), vice-voorzitter van het Kroatisch olympisch comité en sinds kort de echtgenote van Ruben Van Gucht. Een indrukwekkende verschijning met tonnen uitstraling is de ex-hoogspringster altijd al geweest, en dat zorgt mee voor de absolute sterrenstatus die ze in eigen land geniet.