Acht maanden na scheiding is Ruben Van Gucht weer getrouwd: “Tussen het officiële en emotionele einde van een relatie zit een groot verschil”

Relatietherapeute Vanessa Muyldermans: “Ik sta er niet per se negatief tegenover, als je je hoofd en hart maar niet vergeet” — © © VRT - Joost Joossen

Van een verrassing gesproken op Instagram. Sportanker Ruben Van Gucht (35) maakte bekend dat hij in alle stilte trouwde met hoogspringster Blanka Vlašić (38). Meteen kondigde het koppel ook hun zwangerschap aan. Vroeg, volgens sommigen, maar dat hoeft niet per se negatief te zijn. “Er is een groot verschil tussen het officiële einde van een relatie en het emotionele einde”, zegt seksuologe en relatietherapeut Vanessa Muyldermans.