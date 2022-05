PODCAST. Hoe het plectrum van blueslegende BB King in de slaapkamer van Cellini terechtkwam

In de tweede aflevering van festivalpodcast ‘De Backstage Tapes’ spreken we met Gianmarco Cellini. Het strafste backstageverhaal van de Maasmechelse dj? Hoe het plectrum van blueslegende BB King in zijn slaapkamer terechtkwam.

Cellini reist tegenwoordig de halve aardbol af als dj en technoproducer, maar zijn muzikale interesse reikt veel verder en breder dan enkel elektronische muziek.

Hij groeide op met pasta uit het restaurant van zijn ouders, maar ook met livemuziek op festivals. Als kleine uk zag hij hoe Rage Against The Machine in Guantanamo-outfit de sirenes deed loeien op Pinkpop en samen met zijn vader beleefde hij een bijzonder moment op Blues Peer.

In De Backstage Tapes, de festivalpodcast van het Belang van Het Belang in samenwerking met De Buren, gaan journalisten Christof Rutten en Jo Smeets in tien afleveringen op zoek naar de sterkste verhalen uit de catacomben van de muziek.

Werkten mee aan deze aflevering: Alizée Bours, Kato Poelmans, Karen Haesendonckx, An Smets, Geert Nies, Christof Rutten en Jo Smeets.

Je kan deze aflevering ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

© Boumediene Belbachir

