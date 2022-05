Oekraïense militairen hebben kritiek op legerleiding: “Russen wisten onze positie en schoten terug”

Twee Oekraïense soldaten sparen in een interview met The Washington Post de kritiek op hun legerleiding niet. Ze voelden zich geregeld in de steek gelaten, zeggen Vitali Khrus en Serhi Lapko, die de oorlog ondertussen verlaten hebben omdat ze naar eigen zeggen een zekere dood tegemoet gingen.

Serhi Lapko boorde naar olie en gas voor de oorlog in Oekraïne begon, Vitali Khrus kocht en verkocht bouwgereedschap. De twee, afkomstig uit de westerse stad Uzhorod, twijfelden niet en sloten zich al heel snel aan bij een burgermilitie die samen met het Oekraïense leger strijd zou gaan voeren tegen het binnengevallen Russische leger.

Drie maanden later hebben ze de oorlog verlaten. Door de leefomstandigheden - de vrijwilligers moesten naar eigen zeggen overleven op één aardappel per dag - maar ook omdat ze het gevoel hadden dat ze vogels voor de kat waren en ze op een zekere dood afstevenden. Dat zeggen ze in het interview met The Washington Post.

Geen steun

“Toen we ons aanboden als vrijwilliger, kregen we te horen dat we altijd maar de derde linie van troepen zouden bemannen”, zegt Lapko. “Maar in werkelijkheid zaten wij op de eerste lijn, in de frontlinie. We wisten niet waar we aan toe waren. En dat met amper opleiding.”

“De Russen wisten altijd heel snel waar we zaten, want door schietende Oekraïense tanks gaven we onze posities meteen weg”, gaat hij verder. “En plots kregen we alles over ons heen: granaten, mortieren… En je kan niet anders doen dan bidden dat je het zal overleven.” Ze hadden onvoldoende wapens, voedsel en mankracht om de Russen het hoofd te bieden, zeggen ze, en bovendien zijn ze kritisch over het beeld dat Oekraïne zo graag schetst over een ijzersterk leger dat onmogelijk te verslaan is. “Het beeld dat ze geven is gewoon niet realistisch. We voelden ons amper gesteund door onze commandanten. Ze nemen geen verantwoordelijkheid op. Ze lopen alleen te koop met wat we bereiken.”

Het is niet de eerste keer dat Oekraïense vrijwilligers en soldaten kritiek uiten op de beeldvorming rond de oorlog en de omstandigheden waarin zij moeten strijden.