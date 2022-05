ROLAND GARROS. Elise Mertens kent geen problemen met Varvara Gracheva en neemt het zondag op tegen Amerikaanse Cori Gauf

Elise Mertens (WTA 32) heeft zich voor de tweede keer in haar carrière geplaatst voor de 1/8ste finales van Roland Garros. De 26-jarige Limburgse haalde het na één uur en 38 minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-3) van de Russische Varvara Gracheva (WTA 71).

De Belgische nummer één treft zondag bij de laatste zestien de 18-jarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA 23). Die haalde het in haar derde ronde in twee sets (6-3 en 6-4) van de Estse Kaia Kanepi (WTA 46). Gauff nam in de vorige ronde de maat van Alison Van Uytvanck (WTA 60).

Mertens en Gauff speelden één keer eerder tegen elkaar, vorig jaar op gras in Eastbourne. Toen trok de Amerikaanse het laken naar zich toe.

Mertens is in Parijs ook nog in het dubbelspel actief. Aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova neemt ze het zaterdag in de tweede ronde op tegen Kirsten Flipkens en de Canadese Leylah Fernandez. (belga)