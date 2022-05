Kevin De Bruyne duikt onverwachts op in Drongen en trekt zelf zijn voetbalschoenen aan

Kevin De Bruyne trekt zijn voetbalschoenen aan in Drongen. — © Het Nieuwsblad

Eigenlijk was zijn aankomst voorzien voor zaterdag, maar vrijdag was Kevin De Bruyne onverwachts al aanwezig op zijn eigen voetbaltoernooi, de KDB Cup. Hij trok zelfs zijn voetbalschoenen aan en speelde een wedstrijdje mee.

De superster van Manchester City is zaterdag te gast op het toernooi om met kinderen op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen. Maar vrijdag bracht De Bruyne ook al een blitzbezoek aan het jeugdtoernooi op de terreinen van KVE Drongen.

De KDB Cup werd vrijdag voor het eerst geopend met een vriendschappelijk ‘BV-toernooi’. Onder meer Erik Van Looy, Viktor Verhulst, Imke Courtois, Steven Defour en Aster Nzeyimana trokken hun voetbalschoenen aan. Nadien wordt er ook een feestje gebouwd in Drongen.

Verrassing: ‘King Kev’ komt toe in Drongen. — © FVV

Een kus van mama Anne, die ook aanwezig was in Drongen. — © FVV

Vrijdag rond 15.30 uur dook De Bruyne plots zelf onaangekondigd op. ‘King Kev’ werd na een snelle kus van zijn mama, Anne, begeleid door security en meteen naar een afgeschermde zone gebracht. De jonge voetballertjes op het toernooi probeerden een glimp op te vangen van hun idool.

De Bruyne werd bij aankomst meteen naar een afgeschermde tent gebracht. — © FVV

Heel wat voetballertjes probeerden een glimp op te vangen van hun idool. — © FVV

Na een half uurtje trok De Bruyne zelf zijn voetbalschoenen aan om de tweede helft mee te spelen in het team van Aster Nzeyimana. Scheidsrechter van dienst was Frank De Bleekere. Ook in het publiek dook bekend volk op: actrices Lize Feryn en Charlotte Timmers supporterden mee.

De Bruyne hield het rustig en scoorde niet, maar gaf wel een assist aan Mathieu Terryn, die de bal binnen tikte. Na een klein uur was de match voorbij. Nog snel enkele foto’s met de andere spelers en King Kev was weer vertrokken.

Zaterdag keert hij terug, wanneer de jeugdploegen van een hele reeks Europese toppers het tegen elkaar opnemen in de echte KDB Cup. De Bruyne komt het toernooi bezoeken rond het middag uur. Wie erbij wil zijn, moet wel een ticket kopen via www.kdbcup.be.

Met Aster Nzyiemana en Frank Boeckx. — © FVV

De scheidsrechter van dienst was Frank De Bleekere. — © FVV

Ook Mathieu Terryn en Average Rob speelden mee. — © FVV

Erik Van Looy bleef aan de zijlijn staan. — © FVV