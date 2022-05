Genkse kandidaat uit ‘De grootste lefgozer’ laat alvast hoofd van Koen Wauters op been tatoeëren

De tattoo in kwestie. — © VTM

Het programma is nog niet gestart, maar de kandidaten van ‘De grootste lefgozer’ laten zich alvast testen met uitdagingen op sociale media. Daarom dat kandidaat Anthony nu rondloopt met het hoofd van Koen Wauters op zijn bil getatoeëerd.

Via sociale media hadden kandidaten Anthony en Stijn de oproep geplaatst dat ze een tattoo zouden zetten. De kijkers mochten in de comments beslissen, wat het zou worden. Het hoofd van Koen Wauters dus, want dat kreeg het meeste likes. Stijn blufte en liet de tattoo niet zetten, Anthony wel. Niemand minder dan Pommeline Tillière nam de naald en de inkt ter hand en ging aan het werk.

De grootste lefgozer start op 31 mei bij VTM 2. Daarbij nemen acht waaghalzen het tegen elkaar op, onder het alziend oog van presentatrice Kelly Pfaff. De twee deelnemers die aan het eind van elke aflevering het slechtste score, moeten een eliminatieronde spelen. Bovendien moeten de kandidaten zich ook door de proeven zien heen te bluffen. Maar niet te opzichtig, want praatjesmakers worden keihard afgestraft.