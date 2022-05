Aderlating voor roze trui Richard Carapaz: Richie Porte stapt ziek af in de Giro

In de stand stond Porte op de 24e plaats, op 1u06:31 van zijn teamgenoot. Zijn beste resultaat in de Giro behaalde hij met een zevende plaats bij zijn debuut in 2010. Dat jaar was hij ook beste jongere. In de Tour eindigde hij twee keer in de top vijf: vijfde in 2016 en derde in 2020.