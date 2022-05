ROYALS. Charlene van Monaco aan de betere hand en Meghan Markle laat haar moederhart spreken in Uvalde

Tekenen van vreugde in Monaco, verdriet in Texas en muziek in Zweden. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Meghan Markle in Texas

De schietpartij op een school in Texas laat niemand onberoerd. Ook Meghan Markle niet. De vrouw van de Britse prins Harry legde bloemen neer bij het herdenkingsmonument in Uvalde. Met de aanwezige pers sprak ze niet, volgens haar woordvoerder wilde ze vooral haar hart laten spreken als moeder.

Kate Middleton en Harry sluiten feest stijlvol af

Aan de overkant van de oceaan waren onder meer Kate Middleton en Harry’s broer William aanwezig op het laatste tuinfeest van het jaar in Buckingham Palace. Het jaarlijkse evenement, waarop zo’n 8.000 genodigden aanwezig waren, dient om iedereen (lees: liefdadigheidsinstellingen) die iets bijgedragen heeft voor de maatschappij in de bloemetjes te zetten.

En die bloemen mag je bijna letterlijk nemen. De hertogin koos voor een pastelgroene jurk met elegante knoopjessluiting op de borst en een bijpassende hoed met een grote … bloem.

Beterschap in Monaco

Ze was ziek, moest geopereerd worden, bleef in haar thuisland Zuid-Afrika, zou relatie- en mentale problemen hebben … de naam van Charlene van Monaco, de vrouw van Albert, ging de laatste jaren vaak over de tongen. Maar de 44-jarige prinses is aan de betere hand. “Mijn gezondheid is nog altijd fragiel maar ik voel me nu een stuk rustiger”, zegt ze in een interview met Nice Matin. “Maar ik wil niets overhaasten.”

Ook deelde Charlene een foto van zichzelf samen met haar dochter Gabriella op Instagram. Het was de eerste keer dat het zevenjarige meisje mee mocht met haar moeder naar de Monte-Carlo Fashion Week.

Muziek in Zweden

Veel Zweedser dan muziekfenomeen ABBA kan je het niet bedenken en dat weet ook het Zweedse vorstenhuis. Koning Carl Gustaf woonde samen met zijn vrouw koningin Silvia de première van ABBA Voyage bij in Londen. De nog steeds immens populaire band gaat op zogenaamde hologrammentournee en zal meer dan tweehonderd keer te zien zijn op het podium.