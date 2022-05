Sint-Truiden ontvangt honderden renners tijdens 1000 km voor Kom op tegen Kanker

Sint-Truiden is vandaag de Limburgse middagstad die deelnemers een warme ontvangst geeft voor de 1.000 km van Kom op tegen Kanke. Supporters en sympathisanten onthalen de pelotons op de Veemarkt met de Warmste Erehaag.

Op de Veemarkt is een evenementendorp opgebouwd dat tot 16 uur zal bruisen met straatanimatie, drank- en eetstandjes, springkastelen, kinderanimatie en er zijn leuke optredens van lokale muziekgroepjes. Men kan er ook terecht op een streekproductenmarkt.

Tijdens het Hemelvaartweekend fietsen duizenden wielerliefhebbers voor de elfde keer de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Dagelijks leggen de renners twee etappes af van 125 km. Vertrekkende vanuit gaststad Mechelen doorkruisen de pelotons een groot gedeelte van Vlaanderen. Elke dag houden ze halt in een van de vier middagsteden, telkens in een andere provincie. Vandaag is dat Sint-Truiden dus.

(jcr)