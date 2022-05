Ernstig ongeval in Sprookjesbos in Valkenburg: meerdere gewonden

Bij een ernstig ongeval in het pretpark Sprookjesbos in het Nederlandse Valkenburg zijn vrijdagmiddag zes bezoekers gewond geraakt nadat twee karretjes van een attractie naar beneden waren gevallen. Hoe erg zij eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.

De gewonden zijn vier volwassenen en twee kinderen, bevestigt een woordvoerster van de politie.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur door nog onbekende oorzaak. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio kon vrijdagmiddag nog niet direct nadere bijzonderheden geven.

Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. De hulpdiensten zijn inmiddels op het park aanwezig.

Het ongeluk deed zich voor met de attractie Calidius die sinds september vorig jaar in gebruik is genomen in het Sprookjesbos. De attractie, die geschikt is voor alle leeftijden, neemt bezoekers in gondels mee naar een hoogte van zo’n tien meter. Wanneer Calidius dan gaat draaien, krijgen de passagiers uitzicht over het hele park.

Voor het ongeval zijn twee traumahelikopters opgeroepen.

De bewuste attractie:

