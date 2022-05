Gillé en Vliegen bereiken achtste finales Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben hun goede vorm verdergezet. Op Roland Garros schakelden ze in de tweede ronde de Australiërs Luke Saville en Jordan Thompson uit in drie sets (6-2, 3-6 en 6-3). De partij duurde één uur en 50 minuten.

De Limburgers treffen bij de laatste zestien het Braziliaans-Spaanse paar Rafael Matos/David Vega Hernandez. Zij rekenden in hun tweede ronde in drie sets (6-4, 4-6 en 6-0) af met de Pool Lukasz Kubot en de Fransman Edouard Roger-Vasselin.

In de eerste ronde hadden Gillé en Vliegen maandag de Franse titelverdedigers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut uitgeschakeld.

De twee Belgen zijn ook nog actief in het gemengd dubbel in Parijs. Vliegen won donderdag zijn eerste duel, aan de zijde van de Noorse Ulrikke Eikeri. Gillé speelt later op de dag zijn eerste ronde, aan de zijde van de Australische Storm Sanders.