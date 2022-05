Charles Leclerc en Ferrari bovenaan tijdens eerste oefensessie GP van Monaco, Max Verstappen op P4

Tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Monaco heeft Charles Leclerc de snelste tijd gereden. De Monegask had een handvol duizendsten voorsprong op Sergio Perez in de Red Bull. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde tijd.

Het stratencircuit van Monaco vormt altijd een enorme uitdaging voor de F1-piloten. De nieuwe generatie F1-bolides is echter nog groter en vooral breder en dat gaat uiteraard niet goed samen met de erg smalle straten in Monaco.

In het prinsdom van Monaco is het voor de rijders dan ook meer dan op andere circuit een geval van geleidelijk aan het tempo verhogen en zo steeds meer de limieten van de wagen alsook het circuit zien te vinden. Daarbij wordt in Monaco vaker wel dan niet rakelings, of zelfs tegen, de vangrails gereden.

Zo‘n twintig minuten ver in de sessie kregen we een rode vlag nadat Mick Schumacher door een technisch probleem met zijn Haas F1-bolide kwam stil te staan aan de ingang van de pitlane.

De toeschouwers in Monaco zitten niet alleen in de tribunes, het mooiste zicht krijgen de fans soms letterlijk van op het balkon.

Met nog iets meer dan een kwartier te gaan reed Max Verstappen richting de snelste tijd. De Nederlander moest na het overschrijden van start-finish echter de escape-route gebruiken om een eventuele crash in de vangrails te vermijden.

Even later volgden een snelste tijd voor thuisrijder Charles Leclerc in de Ferrari, gevolgd door een tweede tijd voor teamgenoot Carlos Sainz.

Uiteindelijk was het ook Charles Leclerc die aan het einde van de oefensessie de snelste tijd achter zijn naam had staan. Sergio Perez volgde in de Red Bull samen met Carlos Sainz in de tweede Ferrari op slechts een handvol duizendsten van Leclerc. Max Verstappen reed de vierde tijd terwijl Mercedes in Monaco meer problemen lijkt te ondervinden dan in Barcelona.

