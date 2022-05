Bilzenaar Matte Smets tekent eerste profcontract bij STVV: “Intelligente én sobere voetballer”

“Deze jonge verdedigende middenvelder is iemand met wie je ten strijde kunt trekken”, is coach coach Van Winckel vol lof. “Hij heeft absoluut het STVV-DNA, zowel op als naast het veld. Hij is ook een heel intelligente en sobere voetballer, die weinig balverlies lijdt en altijd de juiste oplossingen vindt. Met zijn 18 jaar kan hij nog werken aan kracht en snelheid, vooral in de duels.”

“We zijn erg blij dat we Matte hebben gecontracteerd”, bevestigt technisch directeur Andre Pinto. “Nogmaals, dit toont aan dat we ons inzetten voor onze jonge spelers en vertrouwen hebben in onze jeugdopleiding. Ik wil wijzen op het geweldige werk van al onze coördinatoren in de jeugdacademie, die helpen bij de ontwikkeling van spelers zoals Matte.”

© STVV