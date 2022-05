Tranen op Roland Garros: Tsjechische is op weg naar stunt, maar verzwikt enkel en geeft na verwoede pogingen wenend op

Amanda Anisimova heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van Roland Garros. Het 27ste reekshoofd kwam in de problemen tegen Karolína Muchová (WTA 81), maar de Tsjechische moest - na verrassende winst in set één - in de derde set opgeven met een pijnlijke enkel. Ze probeerde nog wel verder te spelen, tot tranen toe, maar bij 3-0 was het over en uit.