Trainer Jonas De Roeck gaat met Westerlo mee naar 1A

Westerlo heeft vrijdag bekendgemaakt dat coach Jonas De Roeck een contractverlenging voor drie seizoenen heeft ondertekend. De 42-jarige De Roeck leidde de Kemphanen het voorbije seizoen naar de titel in 1B, maar hij beschikte over een aflopende overeenkomst. Beide partijen gaan komend seizoen samen in de Jupiler Pro League aan de slag.