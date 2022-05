Australiër heeft 1 miljoen over voor ultiem duel tegen rivaal Nick Kyrgios: “Om voor eens en voor altijd uit te maken wie de beste is”

De Australische tennisser Bernard Tomic (ATP 418) heeft zijn landgenoot Nick Kyrgios (ATP 76) uitgedaagd voor een ultiem duel om “voor eens en voor altijd uit te maken wie de beste is”. Tomic, die vroeger bevriend was met Kyrgios, daagde zijn landgenoot uit nadat die hem vorige week “de meest gehate atleet van Australië” had genoemd. Tomic is bereid een miljoen dollar op tafel te leggen voor de wedstrijd.

“Ik steek er een miljoen in en jij steekt er een miljoen in. Laten we zien wie de beste speler is. Laten we aan het publiek voor eens en voor altijd duidelijk maken wie de beste is”, zei Tomic in een lokale Australische krant.

Nick Kyrgios sloeg het aanbod af en diende Tomic via Instagram van antwoord . “Ik speel nog steeds op het circuit. Ik heb andere zaken aan mijn hoofd”, postte hij. “Ik heb begrepen dat je nu futures (ITF) en challengers speelt. Als je echt tegen mij wilt spelen, moet je eerst aan de top proberen geraken. Ik wacht hier, ik ga nergens heen”, klonk het.

© EPA-EFE

“Van zodra je terug een behoorlijk niveau haalt, zul je merken dat het niet nodig is om mijn naam in de media te gebruiken om terug relevant te worden”, voegde Kyrgios nog toe.

De twee Australische tennissers kwamen nog nooit tegen elkaar uit in een officiële wedstrijd. Hun enige ontmoeting vond plaats in 2019 op een exhibitie-evenement in Melbourne. Daar trok Tomic met 6-3 en 6-4 aan het langste eind.

De 29-jarige Tomic won in zijn carrière vier toernooien en haalde drie keer de achtste finales van de Australian Open, al dateert de laatste keer wel van 2016. Op Wimbledon was hij al kwartfinalist (in 2011). De boomlange Australiër is een voormalig top 20-speler, maar is vandaag weggezakt naar plaats 418.