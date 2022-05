Bernie Ecclestone ontkent arrestatie voor verboden wapenbezit: “Alleen ondervraagd”

“Het misdrijf was niet het bezit van het wapen, het probleem was dat het niet geregistreerd was. Het was een klein pistooltje (Seecamp LWS-32) , zo een dat een vrouw in haar handtas draagt. Jaren geleden kreeg ik het van een Formule 1-monteur, die meende dat het goed was om een ??wapen bij je te hebben in Brazilië. Maar het is nooit gebruikt en was niet eens geladen. Het is alleen voor de show. Tot nu heeft het altijd thuis gelegen. Hoe het in mijn bagage verzeild is, weet ik ook niet. Het heeft wellicht boven op een t-shirt gelegen en zo moet ik het per ongeluk mee ingepakt hebben.”

Ecclestone bracht enkele uren op het politiebureau door en kon daardoor pas de volgende ochtend met een privévlucht naar Zwitserland vertrekken. “Maar iedereen was heel vriendelijk en er waren veel Formule 1-fans met wie ik kon praten. Het was vervelend voor iedereen. Uiteindelijk was het veel heisa om niets.”

Ecclestone moest een boete van 6.000 Braziliaanse real (1.175 euro) betalen en het wapen werd in beslag genomen. Hij verbleef ongeveer een maand met zijn Braziliaanse vrouw Fabiana in Brazilië en woonde er verscheidene auto- en motorsportevenementen bij.