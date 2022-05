Diepenbeek

Donderdagavond, iets voor 20.30 uur, heeft Eddy Lespinoy tijdens een fietstocht in een flinke aanrijding gehad met een ... metserskoord die over de rijbaan in de nieuwe fietstunnel aan de Stationsstraat stond gespannen. “We gaan er versneld mobiele camera’s plaatsen”, zegt schepen Jan Bynens (N-VA).