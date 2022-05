Microsoft opnieuw in opspraak door ongepast gedrag: topman keek VR-porno in bijzijn werknemers

De topman in kwestie is Alex Kipman, het hoofd van de afdeling Virtual Reality (VR) van Microsoft en iemand die binnen het bedrijf als een ‘golden boy’ beschouwd wordt. Hij wordt er door meerdere collega’s van beschuldigd veelvuldig grensoverschrijdend en ongepast gedrag te hebben gesteld op de werkvloer ten aanzien van zijn personeel.

Een concreet voorbeeld daarvan is een incident waar hij op een VR-bril naar porno zou hebben gekeken in zijn kantoor in het bijzijn van meerdere collega’s. In het filmpje waar hij naar keek, dat ook op enkele videoschermen in het kantoor afgespeeld werd, waren schaarsgeklede lesbische vrouwen te zien die een pittig kussengevecht hielden. “VR-porno”, noemt een werknemers die aanwezig was het. De aanwezige personeelsleden waren geschokt en twee van hen stapten naar buiten tijdens de vreemde vertoning. “Het was op kantoor en er waren vrouwen aanwezig”, klinkt het. “

In 2014 zei Microsoft-CEO Satya Nadella al dat het gedaan moet zijn met de tolerantie binnen het bedrijf voor “getalenteerde eikels”. Daar blijkt weinig van in huis gekomen, want het incident met de VR-topman deed zich enkele jaren later voor en blijkt maar een van de vele meldingen van ongepast gedrag door leidinggevenden. Werknemers klagen bij Insider over een giftige werksfeer waarin ongewenste aanrakingen en opmerkingen veel te vaak voorkomen. Op die incidenten reageerde Microsoft voorlopig niet.