VS levert Oekraïne “superwapen” dat twaalf raketten tegelijk kan afvuren, Rusland waarschuwt voor verdere escalatie

De Amerikaanse overheid is van plan om een geavanceerd raketsysteem te leveren aan Oekraïne. Het zogenaamde Multiple Launch Rocket System kan tot twaalf raketten tegelijkertijd afvoeren die duizenden granaten kunnen dragen, en dat maakt het een superwapen in de oorlog met Rusland. Dat is dan ook op zijn hoede en waarschuwt de VS en Oekraïne al: “Dit is een grote stap richting verdere escalatie.”

Het MLRS-systeem is een verwoestend wapen. De raketlanceerder kan tot 12 raketten tegelijkertijd afvoeren over een lange afstand. Het kan tot 300 kilometer ver reiken, en bovendien kan het duizenden granaten dragen. Het is dan ook een wapen dat erg nuttig kan zijn in een oorlog, het prijkt daarom al weken hoog op het verlanglijstje van de Oekraïense legertop. Als Oekraïne dat kan gebruiken, zou het verdere doelwitten kunnen viseren en Rusland zo meer gerichte schade toebrengen.

De VS geeft nu aan bereid te zijn om het wapen te leveren. Het langeafstandsraketsysteem zou door het Witte Huis opgenomen worden in een ruimer pakket van militaire en veiligheidsbijstand aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het nieuws komt van verschillende betrokken functionarissen en is opgepikt door Amerikaanse media.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet donderdag al verstaan dat de levering van het MLRS-systeem een “grote stap richting onaanvaardbare escalatie” zou betekenen. Rusland is er dan ook bijzonder voor bevreesd. Die vrees vanuit de VS voor de reactie van Rusland, dat eerder al dreigde met nucleaire oorlogsvoering, is de reden waarom nooit eerder gevolg is gegeven aan de vraag van de Oekraïners.

