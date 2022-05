Lewis Hamilton mag dan toch racen met neuspiercing in Monaco: “We hebben echt wel grotere problemen aan ons hoofd”

Hamilton, die eerder deze week aangaf dat zijn neuspiercing erg moeilijk te verwijderen is, was opgelucht met de beslissing van de FIA. “Ik vind eerlijk gezegd dat er te veel tijd en aandacht aan wordt gegeven. Ik heb alles wat ik over dit onderwerp wilde vertellen reeds gezegd bij de vorige races en ik ben nu enkel bezig met de race van dit weekend”, sprak hij.

“De regel dateert uit 2005. Ik denk dat ik zeker niet de enige ben die sindsdien met sieraden heeft gereden in de F1. Het was vroeger geen probleem en dat zou het nu ook niet moeten zijn”, klonk het nog. “Het is goed dat we samenwerken (met de FIA, red.) en ik denk dat ze nu wel een beetje toegeven, maar we zouden het hier niet ieder weekend over moeten hebben. We hebben echt wel grotere problemen aan ons hoofd”, aldus Hamilton.

© ISOPIX

De FIA gaf voor de GP in Miami, op 8 mei, aan strenger te willen controleren op het eerder al geldende verbod op het dragen van juwelen en piercings. Hamilton deed toen een toegeving door zijn oorringen uit te doen. Voor zijn piercings kreeg de zevenvoudige wereldkampioen nog twee races uitstel. Dat uitstel werd nu nog eens verlengd tot 30 juni.