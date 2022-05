Peltenaar Zizou Bergs plaatst zich voor de halve finales in Troisdorf

Zizou Bergs (ATP 200) staat in de halve finales van het Challengertoernooi in het Duitse Troisdorf (gravel/45.730 euro). De 22-jarige Peltenaar rekende in zijn kwartfinale na één uur en 33 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-5) af met de Nederlander Jelle Sels (ATP 260).