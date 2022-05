Vrijdagmiddag is het weer stevig klimmen geblazen voor de negentiende etappe in de Giro. De renners steken halfweg koers de grens over naar Slovenië om er de imposante Kolovrat te bedwingen. Terug in Italië wacht de slotklim naar bedevaartsoord Castelmonte. Kiest een avonturier de juiste vlucht of wordt het toch een steekspel tussen de klassementsmannen? Volg het hier live!