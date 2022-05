Vijftien bestuurders onder invloed bij controles in Lummen en Diepenbeek

Lummen/Diepenbeek

Dertien bestuurders hebben een positieve ademtest afgelegd bij de alcoholcontroles in de nacht van donderdag op vrijdag. Politie Limburg Regio Hoofdstad had zich op drie plaatsen opgesteld: in Diepenbeek langs de Verbindingslaan en de Boudewijnlaan (N702) en in Lummen in de Gestelstraat. Twee bestuurders bleken onder invloed van drugs. Tijdens de nachtelijke actie heeft de politie nog voor 1.800 euro aan boetes opgesteld voor onvoldoende zekering van de lading en inbreuken op de regels voor uitzonderlijk vervoer. maw