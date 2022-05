Winnaar van tombola Genk VV rijdt naar huis met fiets

Genk VV organiseerde dit seizoen geen eetdag of ander groot evenement om geld in het laatje te krijgen. In plaats daarvan werden er door de trainers en spelers gedurende de maand april tombolalotjes aan de man gebracht. Dit werd een groot succes. Om een mooie prijzenpot bij elkaar te krijgen, kregen ze steun van tal van Genkse handelaars. De trekking werd gehouden op 4 mei in de kantine van de club. Het jongste spelertje en zijn zus mochten de trekking doen.De hoofdprijs, een elektrische fiets ter waarde van 2.500 euro werd gewonnen door Pedro Claesen, vader van Vince, speler van de U15. Hij mocht zijn prijs gaan ophalen bij een fietsenwinkel in de Nieuwstraat. Hij reed die avond nog met zijn nieuwe fiets naar Opoeteren.